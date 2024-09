Ein Unternehmen aus Singapur übernimmt Teile des insolventen Suhler CDA-Werks. Das teilte das Unternehmen AAC Technologies Holding aus Singapur mit. Demnach entwickeln und fertigen am Standort in Suhl künftig 42 Mitarbeiter hochpräzise Mikrooptiken aus Kunststoff. AAC ist Zulieferer für Smartphone-Hersteller.

Das Werk in Suhl, die CDA GmbH, hatte im Sommer 2023 Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor hatte das Werk eine neue Fertigungslinie für rund zwölf Millionen Euro errichtet. Allerdings sprang ein Großinvestor ab und die Firma mit ursprünglich rund 200 Mitarbeitern geriet in finanzielle Schwierigkeiten.