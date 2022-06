Das Krematorium auf dem Hauptfriedhof in Suhl geht nicht wieder in Betrieb. Wie es in einem Gutachten für die Stadt heißt, ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich. Die Zahl der Einäscherungen ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, zudem müsste die Anlage mit viel Geld saniert werden.