An 647 Bäumen oder Findlingen können sich Menschen im Waldfriedhof bei Burgk bestatten lassen. Den Baum aussuchen oder sogar selbst als künftige Grabstätte pflanzen, sagt die Friedhofsleiterin, das geht hier nicht nur für Mensch, sondern auch für Mensch und Tier. Ein gemeinsames Grab, die Menschen fragen danach. "Ein Haustier hat einen großen Stellenwert", sagt sie. "Man verbringt Jahre miteinander. Da wird das Tier zum Familienmitglied."

Der Wald- und Naturfriedhof bei Burgk im Saale-Orla-Kreis: Der Baum ist Grab. Jeder Baum hat eine Nummer, die durch einen Namen ersetzt werden kann. Um junge Bäume zu schützen, werden die Schilder an Robinien-Pfählen angebracht. Bildrechte: MDR/Steffi Reinhardt

Im hinteren Teil des Friedhofs gibt es deshalb einen Bereich, wo sich Menschen mit ihren Tieren bestatten lassen können. "Wir haben uns dafür entschieden, weil sich nicht jeder vorstellen kann, neben einem Tier begraben zu werden", sagt Nina Burjakow. Aber: "Wen das nicht stört, der kann sich in diesem Abschnitt ohne Tier begraben lassen, gerade wenn ihm der Ort gefällt", sagt sie.

Tierbesitzer können hier für sich und ihr Tier - egal welches - ein Gemeinschaftsgrab wählen. Bestattet werden dürfen die Tiere - so wie der Mensch auch - dann nur eingeäschert in einer biologisch abbaubaren Urne. Blumen dürfen nur zur Bestattung niedergelegt werden. Später nicht mehr. " Die Idee: So natürlich wie möglich zur Natur zurückkehren, sagt Nina Burjakow. "Zurück zum Ursprung."