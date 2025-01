Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren, also Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Auch viele Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken.



Neben hohem Fieber, Appetitlosigkeit und Apathie entwickeln sich typische Blasen am Maul und auf der Zunge sowie an den Klauen und den Zitzen. Viele Tiere zeigen Lahmheitserscheinungen oder können vor Schmerzen gar nicht mehr gehen, wie das zuständige Friedrich-Löffler-Institut erläutert.



Bei Schafen und Ziegen verläuft die Infektion hingegen meist unauffällig. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.



Quelle: tagesschau.de