Suhl Phosphor Schuld an Feuerwehr-Einsatz am Supermarkt

Weißer Phosphor Kommt in der Natur nicht vor, sondern wird aus Phosphatgestein industriell erzeugt. Die wachsartige Chemikalie riecht stark nach Knoblauch, entzündet sich in Kontakt mit Sauerstoff bei 20 bis 40 Grad Celsius selbst und brennt bei bis zu 800 Grad Celsius. Kleine Mengen weißen Phosphors wurden früher als Ratten- und Schabengift sowie derzeit noch in Feuerwerkskörpern/Nebelgranaten verwendet. Weißer Phosphor und seine Dämpfe sind für den Menschen hochgiftig bzw. tödlich. https://www.schleswig-holstein.de/uxo/DE/Strandfunde/_documents/strand_Phosphor.html