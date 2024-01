Auf den Schulunterricht in Thüringen wirkten sich die winterlichen Bedingungen nur vereinzelt aus, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage sagte. So sei etwa ein Gymnasium in Eisenach witterungsbedingt geschlossen geblieben, der Unterricht wurde auf Online-Lernen von zu Hause aus umgestellt. "Die Schulleitungen entscheiden das je nach Lage", sagte der Sprecher.

Am Mittwoch hatten wegen der angekündigten Schneefälle mehrere Schulen in Thüringen die Kinder und Jugendlichen eher nach Hause geschickt. So endete der Unterricht am Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld bereits am Mittag. Am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium durften Schülerinnen und Schüler ebenfalls eher gehen. Auch im Wartburgkreis schickten viele Schulen Kinder und Jugendliche frühzeitig nach Hause.