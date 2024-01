Bildrechte: dpa

Wetter Glatteis in Thüringen - Unfälle auf Autobahnen

12. Januar 2024, 11:11 Uhr

In Teilen Thüringens hat es am Freitagmorgen Glatteis gegeben. Das hat zu einigen Unfällen geführt - auch am Hermsdorfer Kreuz.