Am selben Tag wurde auch in Apolda eine Frau Opfer solcher Betrüger. Laut Polizeimitteilung vom Sonntag hatten Unbekannte die 93 Jahre alte Frau auf ihrem Festnetzanschluss angerufen und ihr erzählt, dass ihr Enkel in einen schweren Unfall verwickelt sei. Für die Reparatur seines Fahrzeugs bräuchte er sofort 45.000 Euro. Für die Übergabe an eine Unbekannte warf die Frau den Umschlag mit dem Geld aus dem Fenster.