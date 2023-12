Bildrechte: picture alliance / Stefan Puchner/dpa

Blaulicht Eis und Schnee in Thüringen: Polizei zählt fast 100 Unfälle am Freitag

08. Dezember 2023, 18:32 Uhr

Die Polizei hat am Freitag hat die Polizei in Thüringen fast 100 Unfälle registriert. Etwa 20 Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei rechnet am Abend mit weiteren Unfällen.