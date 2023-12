Unbekannte haben in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) Fahrräder im Wert von 160.000 Euro aus dem Lager eines Fahrradgeschäfts gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Räder bereits am Wochenende aus der Halle transportiert.

