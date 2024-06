Nach heftigen Unwettern am Wochenende ziehen einige Thüringer Landkreise eine erste Bilanz.

In Friedrichroda und Ernstroda im Landkreis Gotha waren mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie das Landratsamt am Montag sagte, konnte auch durch die Hilfe vieler Einwohner Schlimmeres verhindert werden. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten hatten sie am Samstag Sandsäcke verteilt und Treibgut beseitigt. Das war nötig geworden, weil der Schilfwasser-Bach über die Ufer getreten war und Bäume, Äste und Geröll anspülte.

Im Ilm-Kreis ist die Feuerwehr fast 90 Mal ausgerückt. Besonders betroffen waren Ilmenau, Gräfinau-Angstedt, Wümbach, Gehren und Arnstadt. Bäume mussten von Straßen geräumt und Keller ausgepumpt werden. Im Bereich der Wipfra kam es zu Überschwemmungen und unterspülten Straßen.

Unwetter haben auch im südlichen Weimarer Land Schäden angerichtet. In Klettbach wurden Gullideckel herausgedrückt, in Kranichfeld fluteten Wassermassen den Ortsteil Stedten, wie Bürgermeister Jörg Bauer (AfK) mitteilte. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

In Breitungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mussten Kanalzugänge von Schlamm und Steinen befreit werden. Bürgermeister Ronny Römhild sagte, dass nicht nur die eigene Feuerwehr, sondern auch Wehren und Bauhof-Mitarbeiter aus Nachbargemeinden mit angepackt haben. Größere Schäden konnten demnach in Breitungen auch durch die schnelle Unterstützung verhindert werden. Insgesamt waren laut Landratsamt am Wochenende im Landkreis Schmalkalden-Meiningen etwa 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Laut Römhild ist es jetzt wichtig, darüber nachzudenken, wie man Überschwemmungen verhindern kann. Breitungen liegt in einer Mulde und ist daher gefährdet. Umgeben ist der Ort von Feldern. Das zu dieser Jahreszeit noch niedrige Getreide schaffe es wegen der kleinen Wurzeln nicht, Wasser zu speichern. Eine Option könnte sein, Seitenstreifen zu begrünen, so Römhild. Das wolle er nun abklären.

