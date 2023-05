Userkommentare bilden - das wissen wir, sind aber doch immer wieder überrascht, was alle Beteiligten noch lernen können - sei es über das Konzil von Nicäa 325 in der Diskussion um die Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt oder das Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln mit Blick auf Herkunft, Produktionsbedingungen und Inflation in sehr lebensnahen Diskussionen mit vielen konkreten Alltagsbeobachtungen und Tipps. Etwas überraschend war, dass der Artikel zum Thema Obdachlosigkeit, die bei anderen Themen gerne als Argument für dieses oder jenes herangezogen wird, dann fast unkommentiert blieb als es konkret wurde.