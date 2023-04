Durchaus überraschend: 2022 hatte in Thüringen Suhl die größte Kaufkraft mit einem Index von 94,9, gefolgt von Erfurt mit 92,5. Die Kaufkraftdaten hat MDR THÜRINGEN bei den Industrie-und Handelskammern Erfurt, Süd- und Ostthüringen erfragt, für die sie vom Forschungsinstitut MB-Research GmbH erstellt wurden. Am niedrigsten war die Kaufkraft demnach 2022 im Landkreis Nordhausen.

Doch warum ist gerade in Suhl die Kaufkraft so hoch? Die IHK Südthüringen vermutet, dass es am hohen Anteil von Menschen liegt, die Rente beziehen. Ältere Menschen sparten im zunehmenden Alter weniger und hätten demnach mehr Geld, das sie zum Konsumieren ausgeben können. Weiterhin kann es daran liegen, dass die Stadt einen hohen Akademikeranteil hat und viele Menschen im öffentlichen Dienst angestellt sind. Beide Gruppen beziehen tendenziell höhere Einkommen und können daher mehr kaufen.

Am höchsten wird auch in diesem Jahr die Kaufkraft im bayerischen Landkreis Starnberg sein. Dort haben die Menschen etwa 37.000 Euro pro Kopf zur Verfügung, also fast 11.000 Euro mehr als der durchschnittliche Bundesbürger. Auch die Landkreise München und Ebersberg sowie die Stadt München haben mit die höchste Kaufkraft in Deutschland.