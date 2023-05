Der Schlossgarten Ebeleben verwandelt sich am 3. und 4. Juni in ein Mittelalterspektakel. Es gibt Gaukelei, Gaumenschmaus und eine Feuershow. Am Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Zwei Jahre lang wurde am Schmidtstedter Knoten gebaut, nun ist die Fußgänger- und Radfahrerbrücke fertig. Erfurt feiert das Promenadendeck am 3. Juni mit einer großen Familienfeier. Mit historischen Fahrrädern aus dem Fahrradmuseum, Brückenschach, speziellen Brückenführungen und jeder Menge Speis und Trank. Von 11 bis 17 Uhr. Hier war es noch Baustelle: das Promenadendeck am Erfurter Hauptbahnhof. Bildrechte: MDR/Anna-Helene Hönig

"Verbrannte Orte" heißt eine bundesweite Wanderausstellung, die an die NS-Bücherverbrennungen von 1933 erinnert. Im Gebiet des heutigen Thüringen wurden an elf Orten Bücher verbrannt, darunter in Erfurt. Zu sehen ist die Ausstellung im Erfurter Gartenbaumuseum bis zum 30. Juni.

Von 18 bis 23 Uhr verwandelt sich Heiligenstadts Innenstadt in eine Kunst- und Kulturmeile. Museen, Galerien, Kirchen, Gaststätten und Geschäfte bieten Lesungen, Musik und Sonderführungen an. Außerdem: Poetry Slammer treten gegen die künstliche Intelligenz ChatGPT an. Am 3. Juni.

Am 3. und 4. Juni feiert die Agrargesellschaft Herbsleben des 25. Thüringer Spargelfest - mit Live-Musik, Showtanzgruppen, einem Spargelschälwettbewerb für den guten Zweck und allerlei Spaß für die Kinder. Ihre Majestäten, die Thüringer Spargelkönigin und der Thüringer Bratwurstkönig werden auch anwesend sein. An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Hat seine Saison und sein eigenes Fest: der Spargel. Bildrechte: colourbox

Der Landkreis Sömmerda und der Burschenverein Orlishausen laden zum 54. Kreisblasmusikfest. Am 4. Juni ab 10 Uhr spielen auf der Festwiese die ersten Kapellen auf. Sieben Ensembles sind angekündigt. Für tolle Unterhaltung sorgen die Kindertanzgruppen des örtlichen Faschingsclubs.

Der Pfefferberg in Schmölln steht am 3. Juni ganz im Zeichen der Kinder. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Attraktionen für Groß und Klein. Zum Start findet auf der Leichtathletikanlage eine Knirpse-Olympiade statt. In der Jahn-Turnhalle können sich die Kinder am Lichtschießen und im Judo ausprobieren. Bungee-Trampolin, Luftballonkünstler, Hüpfburg, Karussell, Bouncing Balls und viele Bastelangebote gibt es ebenfalls.

Bis zum 2. Juli zeigt das "SILO - alte Strassenmeisterei" in Sömmerda eine Ausstellung zum Uran-Abbau in der DDR. Unter dem Motto "Schwebend unterm Apfelbaum" geht es dabei um die Zerstörung und Wiederherstellung der Landschaft in Ronneburg, designten Schmuck und imaginäre Landschaften - auch von der Apollo-Mondmission.

Von 2. bis 4. Juni feiert Sondershausen das 20. Residenzfest. Am Freitag um 19 Uhr nach der Eröffnung startet im Anschluss die Discoparty "Schlossgeflüster" mit mehreren DJs. Am Samstag bieten Marktplatz und Theaterwiese Trödel- und Handwerkermärkte. Am Sonntag haben die Kinder ihren großen Tag - mit einem großen Kinderfest auf der Theaterwiese. Am 3. und 4. Juni steigt das Fest ab 10 Uhr. Schlosspark und Schloss Sondershausen. Bildrechte: imago/imagebroker

Vom 3. bis 11. Juni machen Schausteller auf dem Platz der Deutschen Einheit Rummel - denn dann feiert Suhl sein Volksfest. Um 16 Uhr beginnt die Sause mit dem traditionellen Fassbieranstich, abends dürfen die Gäste ein Höhenfeuerwerk bestaunen. Und weil am 3. Juni auch noch die "Kinder-Kultur-Nacht" stattfindet, lädt das CCS ab 18 Uhr zur Rollschuh-Disco!