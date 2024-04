"Startklar" Oldtimer-Treffen in Eisenach: Stau wegen großen Andrangs

Weil so viele Fans zum Oldtimer-Treffen "Startklar" anreisten, staute sich Samstag sogar der Verkehr in Eisenach. Am Museum Automobile Welt waren Old- und Youngtimer, Motorräder, Lkw und Traktoren zu sehen - aber auch ein legendärer Rennsportwagen.