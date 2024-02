Ein landesweites Bündnis aus 21 Organisationen fordert eine Verfassungsreform noch in dieser Legislaturperiode. Die Forderung wurde in einem offenen Brief formuliert, der nach Angaben der Unterzeichner an alle Landtagsabgeordneten geschickt wurde.

Das Bündnis, dem unter anderem der DGB, Naturschutz- und Sozialverbände, der Landessportbund, der Beamtenbund, Mehr Demokratie und Zukunftsfähiges Thüringen angehören, kritisiert, dass die Reform trotz bestehender Einigungen noch nicht beschlossen wurde. "Wir appellieren eindringlich an die Parteien, nicht jetzt schon in den Wahlkampfmodus zu schalten, sondern sich zu einigen und das Reformpaket auf den Weg bringen", heißt es in dem Brief.

Bündnis hat zehn Themen im Blick

Seit Jahren arbeitet der Verfassungsausschuss des Landtags an einer moderneren Verfassung. Allerdings stocke der Prozess, es sei völlig offen, ob die Reform bis zur Landtagswahl überhaupt noch komme, so die Initiatoren des Schreibens. Ihnen kommt es darauf an, zehn wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, die Sicherung der Finanzausstattung der Kommunen oder den Ausbau der direkten Demokratie in der Verfassung zu verankern. Weitere Themen seien ein Verbot der Altersdiskriminierung und der Ausbau der Inklusion behinderter Menschen.