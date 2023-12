Eine Verfolgungsjagd über die Autobahn 4 ist am Montagmorgen an einer Hauswand geendet. Nach Angaben der Feuerwehr Gera hatten Polizisten ein als gestohlen gemeldetes Auto ab Jena verfolgt. Kurz vor Gera verloren sie den Anschluss. Im Geraer Stadtteil Untermhaus entdeckte eine Streife das Auto jedoch wieder und nahm die Verfolgung auf.

Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde das Fluchtauto aus einer Kurve getragen und prallte gegen die Wand eines Eckhauses an der Schellingstraße. Der Fahrer war nicht angeschnallt und wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straße war etwa eine Stunde voll gesperrt.

Eine weitere rasante Verfolgungsjagd hat es am frühen Sonntagmorgen in Südthüringen gegeben. Auf der A71 Richtung Schweinfurt fiel der deutsche Fahrer bereits im Rennsteigtunnel durch seine Fahrweise auf, teilte die Autobahnpolizei mit. Am Autobahndreieck Suhl nahmen Polizisten die Verfolgung auf. Der 37-Jährige fuhr weiter, auf das Stoppsignal der Polizei reagierte er nicht. Dabei war er mit einer Geschwindigkeit von 227 Kilometern pro Stunde unterwegs.