Die Zahl liegt jedoch weiter deutlich unter der im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. In dem Jahr gab es in Thüringen knapp 56.000 Verkehrsunfälle. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Unfallzahl in Thüringen 2023 um 2,3 Prozent. Bundesweit stieg die Zahl dagegen um 4,5 Prozent.