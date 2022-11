Denn so entstehen neue "illegale" Wanderwege und das hinterlässt dann mitunter unschöne Spuren im Wald, wie Lennart Ender, Ranger im Nationalpark Harz, erzählt. So erwischt er in den letzten Monaten immer wieder mal Wanderer, die ihrer App ein bisschen zu sehr vertraut haben.

Um zu verhindern, dass Menschen die falschen Wege gehen, haben die Mitarbeiter des Nationalparks Harz neuerdings eine weitere Aufgabe in ihrem Tagesgeschäft: digitale Gebietskontrolle. Das heißt, die Mitarbeiter schauen in die verschiedenen Apps und suchen dort aktiv nach falsch eingetragenen Wegen.

Das Problem mit den falschen Wegen schilderten MDR THÜRINGEN auch mehrere Nutzer unseres Instagram-Kanals. So schreibt ein Nutzer "Häufig kommt es vor, dass man mit Wander-Apps auf einmal nicht mehr weiterkommt." So seien beispielsweise fehlerhafte Wege eingezeichnet auf einer Route in der App "Komoot" in der Nähe der Drei Gleichen zwischen Gotha und Arnstadt.