In Thüringen sind wegen der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr am Freitag vielerorts Busse und Bahnen ausgefallen. In den größeren Städten sowie in mehreren Landkreisen stand der Nahverkehr still. Davon betroffen war auch der Schülerverkehr. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligten sich bis zum Mittag rund 900 Beschäftigte aus acht kommunalen Verkehrsbetrieben an dem eintägigen Ausstand.