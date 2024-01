Der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis hat bei Elektro-Altgeräten und Sperrmüll einen Rückgang von etwa zehn Prozent in den vergangenen Jahren beobachtet. Doch "das Sperrmülltelefon steht niemals still", sagt Sachbearbeiterin Susanne Michel. Zu Corona-Zeit hat sie bemerkt: "Die Leute räumen aus". Gleichzeitig konnte nicht so leicht neu gekauft werden.

Anders in Arnstadt und Ilmenau. Während die Restabfall-Menge im Ilm-Kreis 2023 weniger wird, ging die Sperrmüll-Menge im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent nach oben (von 3.559 Tonnen auf 3.860 Tonnen), wie die zuständigen Behörden zum Jahresende mitteilten.

Reparaturbonus: Belohnung für Reparaturen von Elektrogeräten

Nicht alles, was defekt ist, muss direkt in die Tonne. Der Reparaturbonus hat dafür offenbar sensibilisiert und einen Anreiz geschaffen. Im vergangenen Jahr wurden 13.000 Anträge auf Reparaturbonus gestellt. Damit stieg die Zahl laut Umweltministerium im Vergleich zum Vorjahr an. Doch zum 31. Dezember 2023 lief der Reparaturbonus 3.0 aus. Bevor es in diesem Jahr die vierte Auflage gibt, wird erstmal genau hingeschaut - erklärt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage.

Das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) in Berlin will die Thüringer Zahlen auswerten und evaluieren, ob und wenn ja was geändert werden sollte am "Design des Angebots", wie es der Sprecher nennt. "Logisch, dass der Bonus gerne angenommen wird", erklärt er.

Fakt sei, dass der neue Bonus kommen werde - nach der Evaluierung und im besten Fall wieder im ersten Halbjahr. Nutzer können dann in Thüringen ihre Elektrogeräte reparieren (lassen) und wenn es so bleibt wie bisher, sich einmalig maximal 100 Euro pro Reparatur pro Person erstatten lassen.

In Thüringen wird Tüfteln und Reparieren belohnt - und damit schonen wir die Umwelt und viele Geldbeutel. Umweltminister Bernhard Stengele