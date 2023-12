Wer? Mühlhäuser Stadtforst

Wann? Sa., 16.12., 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wo? Treffpunkt Wilhelmshütte im Revier Eigenrieden, in der Nähe des Telekom-Sendemastes, beste Zufahrtsmöglichkeit über Wetterscheidenchaussee



Wer? Thüringenforst, Förster Daniel Kempen und Förderverein des Kindergartens Menteroda

Wann? Sa., 09.12., 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo? Menteroda, nahe der Holzstraße, im Wald an der Stromstraße



Wer? Landwirt Marko Göring

Wann? ab Sa., 09.12, Mo. bis Fr., 8:00 Uhr bis 12 Uhr und 14:00 Uhr bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wo? Hof in der Wiesenstraße 21, 99846 Seebach



Wann? Sa., 09.12., 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Wo? Plantage am Elsterberg, Anfahrt über B247 bei Höngeda über die Abfahrt zum Ziegelwerk Richtung Wienerberger



Wer? Weihnachtsbaumzucht Leise

Wann? ab Sa., 09.12., 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo? Plantage an der B84 zwischen Bad Langensalza und Reichenbach an der Harth