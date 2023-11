Deutschlands wohl bekanntester Weihnachtsbaum kommt erneut aus Thüringen. Rund dreißig Jahre alt ist die Küstentanne aus dem Kreis Greiz. Sie soll als inzwischen neunter Baum aus Thüringen den Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin einen Monat lang schmücken.

Wie muss der Weihnachtsbaum für Berlin aussehen? ThüringenForst-Vorstand Volker Gebhardt erklärt: "Ein Baum hat - will er Deutschlands prominentester Weihnachtsbaum werden - allerhöchsten Ansprüchen nicht nur in Bezug auf Optik, sondern auch auf Stabilität zu genügen". Dazu gehört eine Kegelform, volles Nadelkleid, keine Holzfehler und eine Höhe zwischen 15 und höchstens 23 Metern.

Mit einem Schwerlastkran wurde die Tanne am Samstagvormittag in einem Privatwald in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in Ostthüringen behutsam abgelegt. Die Experten von Thüringen-Forst achteten aber schon beim Fällen darauf, dass keine Äste abbrachen oder gar die Spitze beschädigt wurde. Die Aktion bei Schnee und winterlichen Temperaturen sei problemlos verlaufen. "Es hat alles geklappt, der Baum ist perfekt", sagte ein Sprecher der Landesforstanstalt.