Die größeren Thüringer Städte, darunter die Landeshauptstadt, ziehen mit ihren verkaufsoffenen Sonntagen am zweiten Advent nach. In Jena zum Beispiel erwartet die Initiative Innenstadt viele Besucher. Der verkaufsoffene Sonntag im Sommer sei wegen großer Hitze gescheitert. "Da war kaum jemand unterwegs." Inzwischen hätten sich die Menschen auch wieder daran gewöhnt, in Geschäfte zu gehen, die Erwartungen ans Weihnachtsgeschäft seien gut. Es sei eher so, dass die Besuche in den Geschäften angenehmer werden, wenn die Einkaufstage entzerrt werden. "Der eine Sonntag entlastet die Samstage", sagt Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis.