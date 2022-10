Gegründet hat das Geschäft Riedigers Großvater im Jahr 1938. Damals noch in der Teichgasse in Weimar. Als der im Krieg war, blieb der Laden geschlossen. "Die Großmutter musste allerdings auf alles aufpassen. Beim Bombenangriff am 9. Februar 1945 auf Weimar sind bei uns alle Schaufensterscheiben zerstört worden."

Zu DDR-Zeiten blieb sein Vater selbständig, hatte aber die Ware in Kommission für die HO verkauft. "Das sah dann aber so aus, dass Weimar beispielsweise mal 20 Bohrmaschinen bekommen hat. Zehn gingen an die HO und zwei an uns."