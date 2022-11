Natürlich variieren die Lebensmittelpreise von Region zu Region und Markt zu Markt. Um möglichst realistische Preisangaben zu erhalten, wurden in der Recherche daher die Lebensmittelpreise ermittelt, die in Mitteldeutschland im November 2022 durchschnittlich bezahlt werden mussten. Stellvertretend wurden dabei Supermarktpreise aus Magdeburg als Grundlage genommen. Für jedes Produkt, das im MDR-Inflationsrechner auswählbar ist, wurden möglichst viele Preisangaben aus unterschiedlichen Segmenten berücksichtigt – also sowohl günstige Eigenmarken als auch namhafte Markenprodukte berücksichtigt.



Die so ermittelten Durchschnittswerte für verschiedene Lebensmittel wurden dann im Anschluss mit einer umfangreichen Liste des Statistischen Bundesamts kombiniert, das Monat für Monat berechnet, um wie viel Prozent ein Nahrungsmittel deutschlandweit im Preis gestiegen oder gesunken ist. Beispiel Vollmilch: Im November 2022 kostete ein Liter Vollmilch in Mitteldeutschland im Schnitt 1,09 Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 73 Cent. Innerhalb eines Jahres ist der Preis also um rund 33 Prozent gestiegen. Jeden Monat wird der MDR-Inflationsrechner mit den neuen Preissteigerungen aktualisiert.