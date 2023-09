Die Ernte diene als Generalprobe für den Haupterntestart in der kommenden Woche, bei dem frühe Sorten wie Müller-Thurgau und Bacchus im Fokus stünden. Grundsätzlich sehe es für den Wein in diesem Jahr sehr gut aus, so der Sprecher der Winzervereinigung. Die Beeren seien gesund und prall, da es zuletzt viel Sonne und Wasser gegeben habe. Jetzt werde voraussichtlich sehr zügig geerntet.