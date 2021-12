Der Automobilzulieferer Bosch Eisenach hat in diesem Jahr 80 Millionen Euro investiert. Das ist die größte Summe seit der Gründung, so das Unternehmen. Der größte Teil des Geldes ist demnach in die Produktion der 48-Volt-Bord-Batterie geflossen. Die Serienfertigung war im August in Eisenach gestartet. Die Batterie versorgt alle elektrischen Komponenten und hilft, Treibstoff und damit auch CO2 einzusparen.