Gegen die Drei war im Juli dieses Jahres am Landgericht Meiningen Anklage erhoben worden. Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, wurde das Verfahren gegen Schilling und Brodführer gegen Zahlung von Geldauflage in Höhe von 6.000 Euro beziehungsweise 8.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen eingestellt.