Thüringer Wald Im Dienst für die Waldbesucher - die Naturparkmeisterei

Von der Landesgrenze nach Hessen bis zum Inselsberg

Die Naturparkmeisterei im Gerstunger Ortsteil Marksuhl ist für den westlichen Teil des Thüringer Walds zuständig - von der Brandenburg bei Lauchröden bis zum Inselsberg. Bisher haben in diesem Bereich die Kommunen Gerstungen, Eisenach, Ruhla, Bad Liebenstein und Bad Tabarz Kooperationsverträge mit der Naturparkmeisterei abgeschlossen. Den Bedarf dieser Gemeinden klärt Chris Roth als Stützpunktleiter ab – vor allem mit den Wegewarten, die sich vor Ort am besten auskennen, aber auch mit den Förstern. Bei größeren Vorhaben bekommt er Hilfe von diesen Partnern. Kommunikation sei ganz wichtig, sagt Roth, damit Arbeit sich nicht doppelt. Abklären, was getan werden muss.

Einheitliche Schilder in ganz Thüringen

In der ersten Zeit ging es vor allem darum, Wegweiser zu reparieren und gleich mit den neuen, thüringenweit einheitlichen Schildern auszustatten. Denn Ziel sowohl des Naturparks wie auch des Forsts ist es, die Besucher im Naturpark zu lenken. Damit sie nicht irgendwo herumlaufen, sondern auf attraktiven Wegen – und dort auch bleiben. Außerdem sollen die Naturparkmeistereien die 18 sogenannten "Naturparktore" umsetzen: als Portale in das Schutzgebiet, mit Wanderparkplatz, Infohütte und Bio-Toilette. In Ruhla soll das Tor beispielsweise an der Schanzenanlage "Alte Ruhl" entstehen, in Steinbach im Schleifkotengrund. Seit Mai baut Chris Roth die Naturparkmeisterei im Gerstunger Ortsteil Marksuhl auf. Bisher arbeitet er dort allein, aber hat sich bereits ein Netzwerk geschaffen mit Kommunen, Wegewarten und Forstleuten. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Ehrgeiz und Durchhaltevermögen