Für den Westen Deutschlands hatte der DWD schon für den Dienstag Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten - am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als heißester Ort heraus. Damit war der Dienstag der bisher heißeste Tag dieses Jahres. Der Hitzerekord für Deutschland wurde in diesem Jahr also nicht geknackt: Er liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederhein bei Krefeld.