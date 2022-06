Darin bemängelt das Thüringer Ministerium, dass Länder mit hohem Waldanteil benachteiligt würden. In diesen Ländern gebe es viele Waldflächen, die schwer zugänglich, in Hanglagen oder wie Bannwälder besonders geschützt sind. Das werde bei der Berechnung von möglichen Flächen für Windräder nicht berücksichtigt. Außerdem würden beispielweise in den norddeutschen Ländern Vogelschutzgebiete von einer Windnutzung von vorneherein ausgeschlossen.