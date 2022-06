In Deutschland soll die Windkraft in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Ein Gesetzentwurf der Ampel-Koalition sieht vor, dass dafür in zehn Jahren mindestens zwei Prozent der Bundesfläche bereitstehen müssen. 2026 sollen als Zwischenziel 1,4 Prozent der Fläche für Windenergie ausgewiesen sein. Wenn einzelne Bundesländer ihre Flächenziele nicht erreichen, sollen bestehende Regeln zu Mindestabständen zwischen Windrädern und Ortschaften ausgehebelt werden.