175 Hektar – etwa 245 Fußballfelder. So groß könnten Solarprojekte in der Stadt Seeland werden. Bislang gibt es Ideen, erste Planungen, einen Betreiber. Und es gab schon Diskussionen. "Es ist erstmal die Energie, von der uns gesagt wird: das ist die Zukunft." Sicherlich gebe es immer einen Wandel, sagt Seelands Bürgermeister Robert Käsebier. "Das ist vielleicht nicht immer schön anzusehen", stellt er mit Blick auf Windkraft und Solar auf den Feldern fest. "Aber der Mehrwert, den wir vielleicht hintenrum rausholen können, den sollte man auch nicht aus den Augen lassen."

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Wenn die komplette Fläche wirklich so umgesetzt werden könnte, würden wir Einnahmen von etwa 450.000 Euro zählen", so der Bürgermeister. Jedes Jahr. Berechnet nach der Leistung der Anlagen. Bislang gibt es eine freiwillige Regelung, nach der Betreiber von Wind- oder Solarparks Geld an die Städte zahlen können. Geregelt ist das im Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes (EEG). Da geht es um 0,2 Cent Pro Kilowattstunde. Zahlungen der Betreiber sollen aber in Sachsen-Anhalt zur Pflicht werden. Für neu gebaute und erneuerte Anlagen. Das sogenannte Repowering. Die Gelder sollen nicht irgendwo im Haushalt der Gemeinden verschwinden – sie sollen den Orten direkt zugute kommen. So hat es Energieminister Armin Willingmann (SPD) im Dezember vorgestellt.