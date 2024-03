Ein Wolf ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Schleiz verendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, prallte ein Auto frontal gegen das die Fahrbahn wechselnde Tier. Der 50-jährige Unfallfahrer teilte demnach bereits über den Notruf mit, dass es sich offenbar um einen Wolf handelt. Die Beamten der Autobahnpolizei bestätigten dies vor Ort. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Bildrechte: IMAGO/Daniel Scharinger