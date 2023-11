In Thüringen haben Wölfe in den vergangenen vier Jahren 352 Nutztiere getötet. Das sagte Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel (Grüne) in einer Fragestunde am Freitag im Landtag. Demnach wurden allein im Jahr 2019 insgesamt 200 Tiere von Wölfen gerissen. In diesem Jahr wurden bisher 23 Tiere getötet und eines verletzt, im Vorjahr waren es laut Ministerium 61 getötete Tiere.