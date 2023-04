Zollbeamte haben über 50 Baustellen in Thüringen und Südwestsachsen kontrolliert. Insgesamt seien 130 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz gewesen und hätten 685 Beschäftigte zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt, bilanzierte das Hauptzollamt Erfurt am Dienstagabend. Allein in Thüringen waren es nach Behördenangaben mehr als 400 Menschen, die kontrolliert wurden.