Auslöser für die Großkontrolle ist unter anderem eine erste Fahndungsaktion am 12. Oktober vergangenen Jahres auf dem CATL-Gelände. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN waren damals Ermittler der Bundespolizei für eine Kontrolle aufgetaucht und trauten ihren Augen kaum. Denn mit dem Eintreffen der Beamten verließen rund 50 Chinesen fluchtartig das Gelände in Richtung der angrenzenden Felder. Diese Aktion blieb von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt , so dass die Ermittlungen verdeckt weitergeführt werden konnten.

Einen weiteren Hinweis darauf, dass mit den Einreisen und der Beschäftigung besonders der chinesischen Arbeiter etwas möglicherweise nicht stimmen könnte, erhielt die Bundespolizei wenige Tage nach der Flucht-Aktion. Ein Chinese wurde bei den Beamten in der Dienststelle am Erfurter Flughafen vorstellig. Der Mann, der offenbar ebenfalls bei CATL arbeitet, wollte einen Einreisestempel für seine Papiere haben, da dieser angeblich bei seiner Einreise über den Flughafen Frankfurt am Main vergessen worden war. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen entdeckten die Beamten jedoch, dass sein drei Monate gültiges C-Visum für Deutschland bereits Ende September abgelaufen war und er längst hätte das Land wieder verlassen müssen.

Seit über zwei Jahren sind Hunderte chinesische Beschäftigte besonders aus dem Stammwerk in China am Aufbau des CATL-Werkes beteiligt. Viele von Ihnen haben Unterkünfte in und um Arnstadt. Manche wohnen sogar in Pensionen und Hotels in Orten bis in den Thüringer Wald. Jeden Morgen werden sie mit Bussen zum Arbeiten ins CATL-Werk gebracht. An dem Transport soll eine chinesische Firma aus dem Großraum Frankfurt am Main beteiligt sein.