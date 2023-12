Aktuell fahren wir in Thüringen mit einer Bestellung, die hatte das Deutschlandticket noch nicht auf dem Schirm. Für die Erfurter Bahn bedeutet das konkret: Bis 2028 muss man mit dem rollenden Material auskommen, wenn kein Wunder geschieht und es neue Züge regnet.

Bis dahin 2028 muss die Kapazität ausreichen, oder man ist in der Lage, auf dem Markt in Deutschland nicht benötigte Gebrauchtfahrzeuge zusätzlich einzusetzen.

Nur diese Fahrzeuge gibt es in der Regel nicht. Ein kleines Wunder erlebte gerade Mitbewerber Abellio, der sich drei Fahrzeuge sichern konnte, die von den Österreichischen Bundesbahnen bestellt, aber nicht abgenommen wurden. Damit können sicher kleine Lücken gestopft werden, aber das Grundproblem ist damit immer noch nicht gelöst, dass durch weitere Faktoren noch verschlimmert wird.

Die Antwort der beiden Bahnbetreiber Abellio und Erfurter Bahn lautet: Nein. Zwar bilden sie - so wie die Deutsche Bahn auch - selbst neue Lokführer aus, aber die reichen jetzt schon nicht, um das ganze Jahr über alle bestellten Fahrten auch durchzuführen. Hier schlägt die Lage auf dem Arbeitsmarkt komplett durch.

Lokführer verdienen zwar gut, auch schon als Lehrlinge, aber sie sind Schichtarbeiter, was in Zeiten von Work-Life-Balance so gar nicht ins Lebenskonzept passt. Dabei ist man - ein technischer Berufsschulabschluss vorausgesetzt - nach nicht einmal einem Jahr ausgebildet. Und Quereinsteiger sind herzlich willkommen.