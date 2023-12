"Das ist der Start für die Dekarbonisierung des Schienenpersonennahverkehrs in Thüringen", sagte Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke). Sie unterschrieb am Mittwoch den neuen Verkehrsvertrag, der am Sonntag in Kraft tritt und acht Jahre gelten soll. Schon seit April fahren die Züge auf der touristisch wichtigen Strecke zwischen Rottenbach und Katzhütte im Rahmen eines Modellprojekts mit dem neuen Kraftstoff. Dafür war die Bahn-Tankstelle in Katzhütte entsprechend umgerüstet worden. Die Mehrkosten für den Einsatz des Kraftstoffs mit der Bezeichnung HVO 100 trägt das Land.