Martin Kopetschke, Bahnreise-Experte: Es gibt von Leipzig aus einen direkten Nachtzug nach Zürich, der aus Prag kommt. Ansonsten gibt es von Berlin aus verschiedene Möglichkeiten, da gibt es die Nachtzüge in Richtung Skandinavien. Und weiterhin ist es von Dresden aus nicht weit nach Prag. Von dort aus gibt es einen Nachtzug in die Hohe Tatra und in die Ost-Slowakei und nach Budapest, im Sommer auch an die kroatische Küste.

Bahnreisen in die Schweiz ist einfach und schön: Hier geht es nach St. Moritz. Bildrechte: Martin Kopetschke Sehr gut bereisen kann man die deutschsprachigen Länder – Deutschland, Österreich, Schweiz – aber auch ganz Mitteleuropa, Tschechien, Polen, Slowakei. Was sehr beliebt ist und was auch sehr gut geht, ist Italien, weil es dorthin sehr gute Zugverbindungen gibt. Mit Einschränkungen klappt auch Frankreich, da kommt man auch sehr gut hin – und Skandinavien.

Leider hat die Pandemie in einige Richtungen den Zugverkehr so ein bisschen 'getötet'. Also da geht es speziell um Portugal. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, mit der Bahn nach Portugal zu kommen. Und auch Griechenland, das ehemalige Jugoslawien und der Westbalkan sind eigentlich auch nicht mehr mit der Bahn zu erreichen.

Martin Kopetschke im Studio von MDR um 4. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Unser Experte Martin Kopetschke ist seit 2008 Mitbetreiber der Bahnagentur Schöneberg in Berlin – als Osteuropa- und Balkanspezialist. Er führt eines der wenigen Reisebüros für Bahnreisen in Deutschland. Kopetschke selbst ist mit der Bahn schon in jedem Land in Europa gefahren. Seine Lieblingsstrecke führt von Berlin bis ganz in den Süden von Italien, nach Palermo.

Ist es heute populär, mit der Bahn in den Urlaub zu fahren?

Also das merken wir schon seit den letzten fünf Jahren. Die Nachfrage nach klimafreundlichem Reisen ist extrem viel höher geworden. Für den Sommer sollte man eigentlich fast schon gebucht haben, weil gerade Nachtzüge extrem gut nachgefragt sind. Die Möglichkeit ist beliebt, einfach abends in den Zug einzusteigen, natürlich in verschiedenen Komfortklassen – entweder im Sitzwagen, im Liegewagen oder im Schlafwagen – und einfach morgens ausgeruht am Ziel anzukommen.

Man muss auch ganz ehrlich sagen: Das ist dann das wirkliche Reisen. Also wenn man sieht, wie sich die Landschaft verändert und merkt, dass man wirklich eine Reise macht.

Nach Palermo führt die schönste Strecke Europas, findet Martin Kopetschke. Bildrechte: MapTiler/OpenStreetMap/SRTM Was ich super finde: Nach Sizilien kommt man mit der Bahn sehr gut, auch in Richtung italienische Adria oder Ligurien. Die Strecke von Leipzig nach Palermo dauert relativ lange, aber es ist wirklich sehr schön, meine Lieblingsstrecke. Sie fahren morgens in Leipzig los, sind dann am Mittag in München, können da Mittagessen gehen. Setzen sich dann in den Eurocity über den Brenner, fahren superschön über Kufstein, Innsbruck, durch Südtirol nach Bologna. Gehen dort abends in der Trattoria Essen, besteigen da Ihren Nachtzug und wachen morgens am Ufer des Tyrrhenischen Meers auf.

Frühstück auf dem Weg nach Palermo im Süden Italiens. Bildrechte: Martin Kopetschke Sie bekommen Ihr Frühstück serviert, werden auf die Fähre nach Sizilien verladen – im Zug, im Schlafwagen, das ist das letzte Mal in Europa, dass es das gibt. Dann können Sie oben an Bord gehen. Am nächsten Nachmittag sind Sie dann entlang der nordsizilianischen Küste an Ihrem Zielort angekommen.



Das Schöne ist bei der Eisenbahn auch: Das ist nicht nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Sie fliegen eben nicht nur hin und müssen noch drei Stunden mit einem Bus vom Flughafen aus weiterfahren, sondern Sie kommen im Wesentlichen mit der Bahn von fast jedem Ort zu fast jedem Ort.

Besonders Reisen: Nach Sizilien müssen die Waggons des Nachtzuges mit der Fähre transportiert werden. Bildrechte: Martin Kopetschke

Was ein sehr gutes Angebot ist: Fast überallhin gibt es das Interrail-Ticket. Es gilt innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen innerhalb eines Monats. Sie brauchen dann nur noch zusätzlich die Sitzplatzreservierungen.

Für junge Leute ist das Interrail-Ticket am günstigsten. Bildrechte: Imago-Stock Interrail-Tickets gibt es für jeden, für Leute unter 28 Jahren sind sie etwas günstiger. Und wenn Sie keinen Nachtzug benutzen, sondern einen Tageszug, dann werden Sie als vierköpfige Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder unter elf Jahren, überall in Europa hin und zurück maximal 600 Euro bezahlen. Wenn Sie einen Nachtzug benutzen, kommen preislich natürlich die Plätze im Nachtzug noch dazu.

Ein Beispiel für eine Person, Berlin nach Stockholm: Da ist der Preis sehr unterschiedlich, je nach Buchungszeitpunkt und eben auch Reisezeitraum. In der Saison ist es sehr viel teurer. Im Sitzwagen kann das manchmal bei um die 50 Euro losgehen. Aber das Ticket kann im Deluxe-Schlafwagen, wenn Sie das Abteil für sich haben, auch 350 Euro kosten.

Beim Interrail-Ticket liegen die Aufpreise im Schlafwagen dann so um die 70, 80 Euro aufs Ticket drauf, für ein Bett. Aber am besten lassen Sie sich da in einem Reisebüro beraten, die das gut können.

Was gibt es Neues bei den Nachtzügen und den Strecken?

Momentan fährt kein Nachtzug mehr von Berlin nach Paris. Das soll sich Ende 2023 ändern. Bildrechte: Colourbox.de Nach Schweden gibt es jetzt einen zweiten Nachtzug – die schwedische Staatsbahn hat einen zweiten eingeführt. Der ist etwas komfortabler als der bisherige, hat auch Schlafwagen. Der Nachtzug von Berlin über Mitteldeutschland nach Paris ist ab Dezember wieder geplant. Sie können heute schon tagsüber nach Paris in etwa achteinhalb Stunden fahren, und der Nachtzug wird dann wahrscheinlich zehn, elf Stunden brauchen.

Was jetzt neu kommt: Im neuen Nightjet (Nachtreisezug der Österreichischen Bundesbahnen) gibt es Kapsel-Liegewagen – also die Möglichkeit, dass man die eigene Liege auch ein bisschen abschotten kann.

"Hotelzimmer auf Rädern" Wer günstig fahren will, kann einen Platz im Sitzwagen buchen. Dort sitzt man die ganze Nacht hindurch. Dann gibt es den Liegewagen, wo man mit fremden Menschen ein Abteil mit vier oder sechs Betten teilt. Außerdem gibt es Schlafwagen – entweder in der Version mit Waschbecken oder mit Dusche und WC im eigenen Abteil. "Und das ist dann eigentlich ein Hotelzimmer auf Rädern", so Martin Kopetschke.

Können Fahrräder mit auf die Reise?

Grundsätzlich nehmen die wenigsten Nachtzüge Fahrräder mit. Bei den Tageszügen, den ICE, nehmen inzwischen sehr viele eine sehr begrenzte Anzahl von Fahrrädern mit, aber das müssen Sie sehr lange vorher buchen – gerade in der Sommersaison. Ich würde empfehlen: Wenn Sie die Räder einfach nur für Touren vor Ort brauchen, leihen Sie sich Räder.

Das Problem ist bei der App und an den Automaten: Die Digitalisierung ist immer nur so gut, wie die Daten, die in sie eingegeben werden. Und da fehlen oft Daten. Teilweise ist es auch wirklich unrealistisch. Nur als Beispiel: Da werden immer die schnellsten Verbindungen angegeben, Umsteigezeiten in Paris von 40 Minuten, doch die sind nicht realistisch, das schafft man nicht.