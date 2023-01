Überlastung und Personalmangel Krise bei Notversorgung von Kleintieren in Mitteldeutschland

In Sachsen-Anhalt kein permanenter Notdienst

Ebenfalls problematisch ist die Situation in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es mittlerweile keine tierärztliche Klinik mehr, die rund um die Uhr offen ist und somit permanenter Anlaufpunkt für Notfälle. Eine Rolle spielen dabei Auflagen für "Tierärztliche Kliniken", die zur Dienstbereitschaft rund um die Uhr verpflichten. Daher werden Kliniken einfach in Gesundheits-, Fachzentrum oder Tiertagesklinik umbenannt und müssen nicht mehr durchgehend öffnen.



Der Vizepräsident der Landes-Tierärztekammer, Falk Salchert, sagte dem MDR, insbesondere im ländlichen Raum gebe es bei den Notdiensten außerhalb der Praxisöffnungszeiten ein Problem. Bei akuten Fällen in der Nacht müssten Tierhalter teils längere Wege auf sich nehmen – bis nach Leipzig, Braunschweig oder Hannover. Doch die Option Leipzig fällt nun auch weg. Die Tierklinik Wittenberg bietet eine Woche im Monat einen 24-Stunden-Notdienst an.

Thüringen setzt auf zentralen Notruf

In Thüringen hat nur die Tierklinik in Erfurt-Ilversgehofen einen Rund-um-die-Uhr-Notdienst. Die Notfälle werden über den zentralen Notruf 0361-64478808 von der Landestierärztekammer verteilt. Geschäftsführer Henning Neukötter bestätigt MDR AKTUELL, das funktioniere gut. Im vergangenen Jahr seien landesweit 21.000 Notrufe angenommen und an die Notdienste in den 14 Versorgungsregionen vermittelt worden. Davon seien jedoch nicht alle akute Notfälle gewesen.