Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seinem Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg für die Landtagswahl am 22. September den Rücken gestärkt. Wie Kretschmer bei einem gemeinsamen Termin in Cottbus sagte, braucht es in diesen Zeiten eine stabile Regierung mit erfahrenen Persönlichkeiten, die gezeigt haben dass sie es können. "Das wünsche ich sehr und dafür werbe ich auch sehr." Woidke regiert seit 2013 als Ministerpräsident in Brandenburg.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Brandenburg, Jan Redmann bewertet Kretschmers Aussage nicht als Werben für einen SPD-Wahlsieg. Redmann zufolge unterstützt Kretschmer die CDU in Brandenburg sehr. Wie Redmann betonte, habe auch die CDU in den vergangenen 34 Jahren dazu beigetragen, dem Land Stabilität zu geben. In der letzten Umfrage von Infratest Dimap liegen AfD und SPD fast gleichauf vor der CDU. Woidke will nur bei einem SPD-Wahlsieg in der Regierung bleiben.