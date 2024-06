Wenn sich am Freitag die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Dietmar Woidke sowie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner mit ihren Umweltministern in Berlin treffen, dann geht es in der Sächsischen Landesvertretung genau um ein Thema: Die Wasserversorgung in Berlin und in der Lausitz. Denn mit dem Ausstieg aus dem Braunkohle-Abbau wird auch das Tagebau-Wasser versiegen, das in den vergangenen Jahren in trockenen Sommermonaten für eine vergleichsweise gut gefüllte Spree gesorgt hat. Mit Folgen für die Bundesländer Sachsen, Brandenburg und Berlin.