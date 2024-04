Das Ensemble Quatuor Danel spielt alle Streichquartette des Komponisten Ludwig van Beethoven in Reihenfolge ihrer Entstehung an verschiedenen kleineren Orten in der Lausitz. Der bekannte Komponist steht auch vor der Eröffnung im Fokus: Im Rahmen des Altstadtfestes in Görlitz spielt die Neue Lausitzer Philharmonie zusammen mit dem Opernchor des Gerhart-Hauptmann-Theaters und weiteren Chören aus der Lausitz den Chor "Ode an die Freude" aus Beethovens Neunter Sinfonie. Das "Musikspektakel" in Görlitz ist einer der größten Programmpunkte, die komplett aus der Region stammen.