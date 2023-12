Bürgermeister von Jessen sieht "demografische Chance"

Bildrechte: picture alliance/dpa/Stadt Jessen | Michael Jahn Der aktuelle Entwurf des Landesentwicklungsplans sieht vor, die Bedeutung der Stadt Jessen von einem sogenannten Grund- zu einem Mittelzentrum hochzustufen. Laut Infrastrukturministerium verfügen Mittelzentren im Gegensatz zu Grundzentren unter anderem über Gymnasien, Kreisverwaltungen und Krankenhäuser. Jessens Bürgermeister Jahn sieht darin eine "demografische Chance".



Der erwartete Zuzug von Bundeswehrsoldaten werde der Region gut tun. Er erwarte eine kontinuierliche Entwicklung der Bevölkerung, wenn die Soldaten mit ihren Familien in die Region ziehen, so Jahn. Kommunale Vertreter sollen die Planungen für den Infrastruktur-Ausbau ab Januar in einer Task Force begleiten.

Bahn- und Straßenanbindung soll verbessert werden

Sachsen-Anhalt und Brandenburg vereinbarten am Dienstag eine enge Zusammenarbeit bei entscheidenden Verkehrsprojekten. Unter anderem wurde beschlossen, den Ausbau eines zweigleisigen Abschnitts der Bahnstrecke Jüterbog-Falkenberg voranzutreiben. Das beinhaltet nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt auch den Neubau eines digitalen Stellwerks und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Holzdorf. Beide Länder wollen sich zudem gemeinsam beim Bund dafür einsetzen, dass der Neubau der Ortsumfahrung Holzdorf im Zuge der Bundesstraße 187 als "Vordringlicher Bedarf" in den Bundesverkehrswegeplan 2040 aufgenommen wird.

Wir haben heute die Landesgrenzen verschoben. Reiner Haseloff, CDU Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt überträgt etwa 15 Hektar Landesfläche an Brandenburg

Sachsen-Anhalt hat am Dienstag auf der gemeinsamen Sitzung angekündigt, etwa 15 Hektar Landesfläche an Brandenburg übertragen. Die beiden Länder verständigten sich darauf, die Gebiete von fünf historisch gewachsenen Enklaven und eine Straße zu übertragen. Einwohner sind von der Gebietsübertragung aber nicht betroffen. Wo genau sich die Flächen entlang der Grenze befinden, wurde am Dienstag zunächst nicht gesagt. Die betroffene Straße etwa mäandere zwischen den Ländern, das mache die Zuständigkeiten dort schwierig, hieß es. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Settnik

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sagte: "Wir haben heute die Landesgrenzen verschoben." Mit dem "Weihnachtsgeschenk" wolle man bestimmte Bereiche bereinigen. "Alles das, was entlang der Landesgrenze an Unwägbarkeiten und geografischen Unruhepositionen vorhanden war", sei nun klar zugeordnet – vorbehaltlich der Zustimmung der Landtage. Der Entwurf des Staatsvertrags zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Sachsen-Anhalt regelt die Aufhebung der Exklaven, sodass deren Gebiet an das jeweils andere Land fällt, heißt es in einer Mitteilung des Landes Sachsen-Anhalt. Damit wird es für die betroffenen Gemeinden, ihre Einwohnerinnen und Einwohner sowie für Dritte übersichtlicher und vereinfacht zudem Planungsverfahren in diesen Gebieten. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Settnik