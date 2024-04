Tradition Walpurgisnacht: Hier lodern die Feuer und die Hexen tanzen

29. April 2024, 18:04 Uhr

In der Nacht zum 1. Mai wird vielerorts wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Rund um den Brocken gibt es zahlreiche Partys. Auch in Sachsen und Thüringen lodern die Feuer, die den Winter verabschieden, und man tanzt in den Mai.