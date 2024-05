Eine, die dieses Angebot genutzt hat, ist Luise Dümichen. Sie macht in Annaburg eine Ausbildung zur Konditorin und war schon zweimal für ein Praktikum im Ausland. Einmal in Frankreich und einmal – von der Europäischen Union gefördert – in Spanien. Obwohl sie jeweils nur für kurze Zeit in den jeweiligen Ländern war, beide Male nur für einige Wochen, konnte sie viel von ihren Aufenthalten mitnehmen, sagt sie: "Ich fand's auf jeden Fall sehr interessant. Mal neue Torten zu sehen, andere Kombinationen, viel individuelleres, und auch einfach mal was anderes als das, was man sonst sieht – weil es in Frankreich ja auch ganz viele typische Gebäcke gibt, die es hier nicht gibt. Da wurde ich auch viel herangeführt, damit ich auch mal alles gemacht habe und kennen gelernt habe."

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer