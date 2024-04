Bad Berka lädt am 30. April zur "Walpurgnisnacht auf dem Hexenberg." Um 19 Uhr startet der Fackelumzug auf dem Dorfplatz, mit Kinderspuk und der Abholung der Hexen. Um 20 Uhr entzünden die Fackeln das Walpurgisfeuer. Der Sage nach haben einst die Hexen auf dem Weg zum Brocken auf dem Bergener Hexenberg Zwischenstation eingelegt.

Mit Schall, Rauch und mystischen Klängen beginnt am 30. April um 21:15 Uhr das Hexen- und Teufelsspektakel auf dem Erfurter Domplatz, das um 21:45 Uhr mit dem Entzünden des Maifeuers seinen Höhepunkt erreicht. Das Feuer wird bis nach Mitternacht den Domplatz erhellen, um den Wonnemonat zu begrüßen.

Und am 1. Mai treffen sich Biker ab 8 Uhr aus ganz Deutschland zur großen Ausfahrt. Bildrechte: IMAGO / photo2000

In Kölleda brennt am 30. April nicht nur der Rost, sondern auch das Maifeuer. Auf dem Alten Sportplatz.

Kranichfeld lädt am 30. April zum großen Lagerfeuer an der Niederburg, nachdem um 18 Uhr vor der Sparkasse der Maibaum gesetzt wurde. Bei Live-Musik können die Besucher dann in den Mai tanzen.

Bad Frankenhausen lädt am 30. April zur Maibaumparty auf den Marktplatz ein. Um 16 Uhr startet das Familienfest, um 19:45 Uhr begleiten Spielmannszug und Feuerwehr den Fackelumzug durch die Innenstadt, bevor um 20:45 Uhr der Maibaum-König durch verschiedene Wettkämpfe ermittelt wird. Nach dem Aufstellen des Maibaumes gibt es Tanz bis Mitternacht.

Zur Kinderwalpurgis lädt Bleicherode am 30. April ab 18 Uhr vor der Alten Akademie ein. Mit Live-Musik und Kinderangeboten.

Am Festplatz der Waserburg in Heldrungen steigt am 30. April ein Maifeuer. Um 19 Uhr geht's los.

Mühlhausen tanzt am 30. April in den Mai. In der Kulturscheune ab 18 Uhr. Und ein Maibaum wird auch aufgestellt.

Bad Blankenburg setzt am 30. April um 19 Uhr den Maibaum. Doch schon um 17 Uhr geht's los mit dem bunten Treiben auf dem Markt.

Am 30. April lädt Bad Klosterlausnitz zur 10. Walpurgisnacht in die Festscheune. Um 18 Uhr geht's los, um 20 Uhr startet eine Gespensterwanderung, bevor Live-Musik und großes Hexenfeuer zum Tanz bitten.

Auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz findet am 30. April die Maifeier statt, um 17:30 Uhr stellt die Feuerwehr den Maibaum auf. Sehr früh aus den Federn kommen die Anwohner am 1. Mai um 6 Uhr mit dem traditionellen Weckruf der Koseltompers.

Hexenfeuer mit Musik gibt es am 30. April am Ufer der Weißen Elster in Greiz. Um 18 Uhr startet das Spektakel, um 19:30 Uhr beginnt für die Kinder ein großer Lampionumzug vom von-Westernhagenplatz zum Elsterufer. Bis 23 Uhr darf dort in den Mai getanzt werden.

Oberweißbach setzt am 30. April um 18 Uhr den Maibaum auf dem Markt. Danach gibt es Tanz in den Mai mit Maifeuer, die Kleinen freuen sich auf eine große Hüpfburg.

Im Kraftsdorfer Ortsteil Töppeln brennt am 30. April von 19 bis 23 Uhr das Walpurgisfeuer auf dem Festplatz.

Unterwellenborn feiert gleich doppelt: Walpurgisnacht am 30. April und ein Kinder-und Frühlingsfest am 1. Mai. Um 19 Uhr ist Treffpunkt zum Fackelumzug am Dorfplatz in Röblitz, bevor bei Live-Musik in den Mai getanzt wird. Am 1. Mai startet ab 10 Uhr das Kinderfest mit Frühschoppen, Kinderschminken und buntem Bühnenprogramm.

Crawinkel, Ortsteil von Ohrdruf, lädt Besucher am 30. April zum Maibaumsetzen ein. Um 18 Uhr geht's auf dem Marktplatz los.

Bereits am 27. April feiert Friedrichroda das Maibaumsetzen auf dem Kirchplatz. Danach gibt es Tanz in den Mai.

Im Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld brennt am 30. April das Walpurgisfeuer. Los geht's ab 18 Uhr mit einem Fackel- und Lampionumzug von der ehemaligen Fleischerei Leifer zum Festplatz am Kesselchen. Grill, Getränke, Schießbude und Musik von DJ Fire.

Der Feuerwehrverein Witzelroda lädt am 30. April zum Maifeuer auf den Festplatz Hasenrasen ein. Der traditionelle Fackelumzug beginnt um 18:30 Uhr an der Kirche in Witzelroda. Danach wird gefeiert.

Benshausen Ebertshausen lädt gleich zwei Tage am Stück zu echtem Gaumenschmaus ein. Am 30. April startet ab 18 Uhr im Schützenhaus die Walpurgisnacht mit Allerlei vom Rost und "Siggis Hexensuppe". Am 1. Mai kommen ab 11 Uhr fangfrische Forellen auf den Rost.

Ilmenau-Roda feiert am 1. Mai das Maifest. Mit Bockbier und Blasmusik, Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und Glitzertattoos. Ab 15 Uhr vor der Feuerwache.

Zum Hexenfest lädt Lichte (OT von Neuhaus am Rennweg) am 30. April ein. Um 16 Uhr wird auf dem Marktplatz der Maibaum gesetzt, bevor um 19 Uhr der Fackelumzug zum Festplatz startet. Alle Kinder im Hexenkostüm bekommen eine Überraschung. Ab 20 Uhr tanzen die Besucher auf dem Kirmesplatz bei Live-Musik in den Mai.

Wasungen feiert gleich zwei Tage am Stück. Am 30. April lädt die Stadt zur Walpurgisnacht mit Live-Musik, Lagerfeuer und Rummel. Von 18 bis 1 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Wasungen. Am 1. Mai geht es dort weiter mit Blasmusik und Rummel, von 14 bis 18 Uhr.