Auswirkungen der Corona-Pandemie Kosovo: Nie mehr in der Zeitung blättern

Hauptinhalt

Handel, Bildung, Medizin: Durch die Pandemie verändern sich viele Branchen derzeit in atemberaubendem Tempo – vor allem in Sachen Digitalisierung. Auch Zeitungen sind davon betroffen. Seit Jahren schwindet ihre Auflage, immer mehr Menschen lesen digital. Im kleinen Kosovo hat das in der Pandemie zu einem Umbruch geführt. Es ist das erste Land Europas, in dem es keine gedruckten Tageszeitungen mehr gibt.